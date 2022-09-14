При просмотре контента, которой предлагает крупный видеохостинг, стоит быть осторожнее Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

YouTube пытается навязать крымчанам свою новостную повестку, предлагая в рекомендациях ненавистнический контент. Такое мнение выразил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Владимир Трегуб.

- Правдивая и достоверная информация легко может затеряться в таком потоке сведений неизвестного происхождения. Призываю всех крымчан с осторожностью относиться к информации, размещенной на YouTube, чтобы не стать жертвой фейков», - сообщил Трегуб.

По мнению депутата Госдумы РФ от Крыма Михаила Шеремета, контент, который предлагает YouTube, нужно блокировать.

- Видеохостинг таким образом выстраивает алгоритмы, что в первую очередь у пользователей появляются фейк-видео, целью которых является дискредитация СВО и действующей власти, YouTube ведет свою подлую, лживую войну против России, - сказал Шеремет.

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