Военнослужащего в Крыму признали виновным в убийстве по неосторожности

Судья зачитывает приговор. Фото: скриншот из видео Крымский гарнизонный военный суд

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу военнослужащего, обвиняемого в убийстве по неосторожности. Судом установлено, что 14 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ночное время ударил потерпевшего кулаком в челюсть, затем в нос и оба глаза. После чего тот упал на спину и ударился головой об пол, получив черепно-мозговую травму, сообщает пресс-служба суда.

- Потерпевший 6 марта 2022 года от полученной при падении на кафельное покрытие пола черепно-мозговой травмы скончался в медицинском учреждении. Содеянное подсудимым с учетом позиции государственного обвинителя, судом квалифицировано по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), - сообщили в суде.

Суд приговорил военнослужащего к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу матери потерпевшего материальный ущерб и моральный вред. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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