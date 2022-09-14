Что чаще всего покупали туристы и на что тратили мобильный интернет летом в Крыму

Чаще всего к безналичной оплате крымчане прибегали при покупке продуктов, в заведениях общепита Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим летом жители Крыма активно использовали платежные терминалы количество. Количество совершенных платежей по безналу превысило показатели прошлого года. Также нередко крымчане расходовали мобильный интернет на соцсети и мессенджеры.

За июнь-август специалисты банка РНКБ зафиксировали более 124 миллионов безналичных платежей, что на 16% больше, чем в прошлом году. За все лето жители и гости полуострова оплатили через банковские терминалы покупки и услуги на рекордные 70,4 миллиарда рублей. Показатель аналогичного периода 2021-го - 62,6 миллиарда рублей.

- Таким образом, даже с учетом изменения логистики финансовые показатели курортного сезона на полуострове продемонстрировали рост, - подчеркнули в пресс-службе РНКБ.

Уточняется, что чаще всего к безналичной оплате крымчане прибегали при покупке продуктов, в заведениях общепита, на автозаправках и в отелях. Это более 60% от общего объема операций за все лето.

Кроме того, по данным оператора связи «Волна», за лето 2022 года жители и гости региона израсходовали более 15 тысяч ТБ мобильного интернета. Самым популярным мессенджером оказался Telegram, на который пришлось около 12% трафика. Самой популярной соцсетью стала ВКонтакте - примерно 4,5% от всего трафика.

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