Погода на 15 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 сентября на Крымском полуострове, как и прежде, в силе штормовое предупреждение, в южных и восточных районах действует чрезвычайная пожарная опасность.

- Благодаря поступлению на полуостров тропической воздушной массы, ожидается сухая и по-настоящему летняя погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер до 17-22 м/с., тепло 24...26°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Южный ветер до 15-20 м/с. , тепло 25...27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+23°, юго-западный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +21…23°, юго-западный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +19 …+22°, юго-западный ветер 6-11 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +18 …+23°, юго-западный ветер 7-12 м/с. Облачно.

В Черноморском +21…+23°, южный ветер 5-14 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +16…+26°, скорость юго-западного ветра 4-11 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +18 …+24°, скорость юго-западного ветра 7-15 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+23°.

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