В Симферополе 15 сентября отключат свет 36 улицах

Крымские энергетики занимаются ремонтом электросетей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 сентября часть Симферополя на несколько часов останется без электричества. Причина - плановые и неотложные работы на электросетях. Перебои с подачей электроэнергии произойдут на 36 улицах, 1 проспекте и 5 переулках.

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- улицы Желябова, 32, 38-50 , 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9, 37/10, 37/11; Маяковского, 4-8 , 12, 14; Авиационная, 1-19 ; Пушкина, 35, 35/2, 35/8; Гоголя, 16-26 ; Жуковского, 18-20 , 17-23 ; Жуковского/ Самокиша; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 76-140/67 , 105-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 62-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; 1-21/123 ; 1-13 ; Чонгарская, 48-64 , 59-79 ; Кечкеметская, 51-67 ; Дачная, 22-56 , 43-61 ; Малореченская, 2А-6/62 , 5-101Г ; Луговая, 1-67 ; Буденного, 17-27; Грибоедова, 126-132 , 75-81 ; Федотова, 54-62 , 31-31А ; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Бархатовой, 92; Глинки, 16-58 , 9-49 ; Острякова, 38-44 , 29-41 ; Симеизская, 6-38 , 1 по ГП; Бородина, 53; Зуйская, 24-46 , 27-51 ; Карьерная, 22-34 , 25-47 ; Скалистая, 1-43; Турецкая, 20/7, 20-28 , 1-27 ; Чехова, 34-42 ,13, 17, 25; Севастопольская, 22/2; Караимская/С. Ценского, 1/17; Караимская/ Чехова; Караимская, 16, 1/17, 9/10; Чехова, 10/9, Турецкая/ Чехова;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , Дорожный, 2-10 , Ветеринарный, 2, 1-5А ; Карьерный, 28;

- проспект Победы, 208-208Б , 103А-147.

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