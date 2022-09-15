В Крыму пропала 84-летняя жительница Щелкино

Тамара Жук (Вершинина) Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жительницу Щелкино. .

- Пропала Жук (Вершинина) Тамара Николаевна, 84 года (1937 года рождения), город Щелкино, Ленинский район, - сообщили волонтеры.

Близкие потеряли ее из вида больше недели тому назад – с 7 сентября 2022 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей пожилой крымчанки: 165 сантиметров рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Тамара Жук (Вершинина) была одета в серую кофту и черную юбку.

Если вы видели пропавшую, пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50