Как Симферополь выглядит в сентябре 2022: 5 атмосферных фото Гагаринского парка

Осень в Симферополе. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK
Крымский полуостров прекрасно ладит с осенью, которая в этом году стремительно пришла на замену знойному лету.
Уткам прохлада по душе. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK
- Осень разукрашивает парки столицы яркими красками. Начинается по праву чарующее время года. Жара спала и можно вдоволь надышаться свежим осенним воздухом, нагуляться по широким аллеям, нашуршаться опавшей листвой и насладиться красотой природы, - пригласили на прогулку в пресс-службе МБУК «Парки столицы».
На Крымский полуостров пришел сентябрь. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK
Пронизанный легкой, как серебристая паутинка бабьего лета, осенней грустью пост, проиллюстрирован яркими фото Гагаринского парка.
Хороший погожий день в Симферополе. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK
Попали в кадр и лебеди - талисман и радость парка. носящего имя первого космонавта планеты Земля.
Лебеди Гагаринского парка. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK
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