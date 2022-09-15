Как Симферополь выглядит в сентябре 2022: 5 атмосферных фото Гагаринского парка

Осень в Симферополе. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Крымский полуостров прекрасно ладит с осенью, которая в этом году стремительно пришла на замену знойному лету.

Уткам прохлада по душе. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- Осень разукрашивает парки столицы яркими красками. Начинается по праву чарующее время года. Жара спала и можно вдоволь надышаться свежим осенним воздухом, нагуляться по широким аллеям, нашуршаться опавшей листвой и насладиться красотой природы, - пригласили на прогулку в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

На Крымский полуостров пришел сентябрь. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Пронизанный легкой, как серебристая паутинка бабьего лета, осенней грустью пост, проиллюстрирован яркими фото Гагаринского парка.

Хороший погожий день в Симферополе. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Попали в кадр и лебеди - талисман и радость парка. носящего имя первого космонавта планеты Земля.

Лебеди Гагаринского парка. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

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