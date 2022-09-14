Денис Олейник будет исполнять обязанности главы Раздольненского района

Сергей Аксенов назвал имя нового руководителя Раздольненского района. Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Исполнять обязанности главы администрации Раздольненского района временно назначен Денис Олейник. Об этом в ходе совещания о проблемных вопросах региона сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Денис Сергеевич проходит процедуру назначения первым заместителем. Фактически он будет исполнять обязанности главы в течение трех месяцев, - сказал Сергей Аксенов.

Напомним, вчера, 13 сентября, предыдущий глава администрации Раздольненского района подал в отставку. Андрей Захаров написал заявление об увольнении.

Ранее Алексей Черняк досрочно сложил полномочия депутата Госдумы РФ от Крыма. Он объяснил отставку тем, что должен быть на родине в это непростое время. Он стал депутатом Госдумы РФ в сентябре 2021 года. Ранее он был депутатом парламента Крыма, избранным по одномандатному округу.

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