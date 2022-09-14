В Крым с материка начнет курсировать круизный поезд

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

В Крым будет курсировать круизный поезд из Москвы, Воронежа и Ростова. Новый тур получил название «Крымский вояж». Длиться он будет 7 дней и 6 ночей.

- Мы позаботились о том, чтобы туристы могли путешествовать с максимальным комфортом. Состав сформирован из современных двухэтажных вагонов купе и СВ, в каждом из них есть душ и по два туалета. Кроме того, будет вагон-ресторан. Программа включает завтраки и обеды в поезде, - цитирует КИА гендиректора АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова.

Поезд будет останавливаться в Керчи, Феодосии, Севастополе, Евпатории, Симферополе и Тамани. В экскурсионный тур входит также Бахчисарай. Длительность тура - одна неделя. Для пассажиров из Москвы билеты в купейный вагон - от 27 745 рублей, из Воронежа - от 21 961 рубля, и от 14 726 рублей из Ростова-на-Дону. В стоимость поездки включены двухразовое питание, дорожный набор и информационное сопровождение.

Дополнительно можно купить экскурсионную программу на весь тур. Стоимость программы - от 21 600 рублей. Поездки запланированы на 31 октября, 14, 28 ноября, 12, 29 декабря 2022 года, а также 5 января, 20 февраля, 6 марта, 3, 10, 17 апреля 2023 года.

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