Уже открыто и сквозное движение из Севастополя в Симферополь и обратно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по Ялтинскому кольцу в Севастополе со стороны Ялты откроют в октябре, сообщил директор севастопольского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

- Открыто и сквозное движение из Севастополя в Симферополь и обратно. Третий этап - открытие в октябре движения с нового кольца на Симферополь: со стороны Ялты и улицы Второй Обороны без движения по временным объездам. Съезд располагается на месте бывшей АЗС «SRC», - сообщил Иено.

По его словам, далее подрядная организация приступит к демонтажу временных объездов, построенных на период строительства.

Ранее сообщалось, что в Симферополе частично перекрыли объездную дорогу над Бородинским кольцом. По планам, ремонт завершится 30 декабря.

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