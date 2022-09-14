Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 15:09

Директор бахчисарайского ресторана «Арпат» извинился за националистическую песню

Мужчину привлекли к административной ответственности
Елена КОСТРЫКИНА
Фото: Скриншот из видео

Фото: Скриншот из видео

После громкого скандала вокруг ресторана «Арпат» в Бахчисарае директор заведения извинился за то, что на свадьбе там включили песню «Червона калина» на украинском языке. Видео извинения выложил крымский блогер Александр Талипов в своем Телеграм-канале.

Мужчина принес извинения и признался, что сам не проконтролировал, как во время праздничного мероприятия зазвучала экстремистская песня. Он также добавил, что поддерживает военную операцию на Украине и даже может финансово подтвердить свои слова.

Напомним, всех организаторов и участников свадьбы в ресторане привлекли к административной ответственности. Приговор был вынесен Бахчисарайским районным судом.

- Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста, - сообщили в пресс-службе суда.