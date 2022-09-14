Директор бахчисарайского ресторана «Арпат» извинился за националистическую песню

Фото: Скриншот из видео

После громкого скандала вокруг ресторана «Арпат» в Бахчисарае директор заведения извинился за то, что на свадьбе там включили песню «Червона калина» на украинском языке. Видео извинения выложил крымский блогер Александр Талипов в своем Телеграм-канале.

Мужчина принес извинения и признался, что сам не проконтролировал, как во время праздничного мероприятия зазвучала экстремистская песня. Он также добавил, что поддерживает военную операцию на Украине и даже может финансово подтвердить свои слова.

Напомним, всех организаторов и участников свадьбы в ресторане привлекли к административной ответственности. Приговор был вынесен Бахчисарайским районным судом.

- Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста, - сообщили в пресс-службе суда.