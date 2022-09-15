В новом парке у ДКП в Симферополе начала разрушаться плитка

Фото: соцсети

В Симферополе территория у Дома культуры профсоюзов, которую открыли после ремонта год назад, стала приходить в негодность. Неравнодушные жители города опубликовали фото в соцсетях, пишет КИА.

На кадрах видно разбитую тротуарную плитку у фонтана, а также ступеньки, которые постигла та же участь.

Напомним, что новый парк у Дома культуры профсоюзов сдали в прошлом году. На работы было потрачено 212 миллионов рублей.

Ранее под Симферополем установили четыре столба посреди отремонтированных тротуаров. Это явно не способствует комфорту передвижения граждан, особенно маломобильных категорий.

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