Фото: "Крым 24"

14 сентября в центре Симферополя прошла акция «Крым в моем сердце», приуроченная ко Дню Государственного герба и Государственного флага РК. Представители активной молодежи Крыма расписали 11-метровый фрагмент флага.

- 25 фрагментов будут направлены в каждое муниципальное образование нашей республики, где жители и гости смогут оставить свои пожелания, - цитирует «Крым 24» председателя Госкомитета молодежной политики РК Алексей Зинченко.

Напомним, 17 сентября в Крыму пройдет масштабная экологическая акция «Чистый Крым». В прошлом году в рамках данной акции удалось собрать более 180 тонн мусора.

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