В Крыму изменят движение электричек с 19 сентября по 5 октября 2022

Электрички - популярный вид транспорта на Крымском полуострове.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские железнодорожники сообщили об очередной корректировке графика пригородных электричек.
- В связи с производством ремонтно-путевых работ на перегоне Джанкой – Отрадная, с 19 сентября по 5 октября изменяется расписание движения некоторых пригородных поездов, - такую информацию разместила в соцсети пресс-служба ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).
Корректировка масштабная, поэтому перед тем, как отправляться в путешествие или деловую поездку по железной дороге, стоит внимательно изучить актуальное расписание пригородных поездов.
Действующий график движения можно увидеть на официальном сайте компании-перевозчика.
Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK
Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK
Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK
Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK
Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK
Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50