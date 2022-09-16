В Крыму изменят движение электричек с 19 сентября по 5 октября 2022

Электрички - популярный вид транспорта на Крымском полуострове. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники сообщили об очередной корректировке графика пригородных электричек.

- В связи с производством ремонтно-путевых работ на перегоне Джанкой – Отрадная, с 19 сентября по 5 октября изменяется расписание движения некоторых пригородных поездов, - такую информацию разместила в соцсети пресс-служба ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Корректировка масштабная, поэтому перед тем, как отправляться в путешествие или деловую поездку по железной дороге, стоит внимательно изучить актуальное расписание пригородных поездов.

Действующий график движения можно увидеть на официальном сайте компании-перевозчика.

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

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