Сильный ветер будет хозяйничать в Крыму 15 сентября - МЧС

Четверг будет ветреным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильный ветер будет хозяйничать в Крыму 15 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Днем 15 сентября в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей Крымского полуострова предупреждают, что в этих условиях высок риск возникновения ЧС.

Ранее КП-Крым писала, какой будет погода 15 сентября. Воздух прогреется до плюс 27 градусов.

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