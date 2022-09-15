В Крыму за сутки выявили 461 случай коронавируса

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В Крыму за 14 сентября выявили 461 случай коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по РК.

С начала пандемии, по данным ведомства, выявили 201 683 больных коронавирусом. За сутки выздоровели 395 человек, а за весь период с начала пандемии — 191 673 человека.

Также в Минздраве отметили, что за минувшие сутки госпитализировали 58 человек, а за все время в стационарах лечились 61 430 пациентов.

Летальных исходов среди больных коронавирусом за сутки не зафиксировали. Всего с начала пандемии ковид унес жизни 5371 человека, сообщили в Минздраве.