Лицо симферопольской школьницы появилось на ситибордах Москвы

Всего по столице опубликованы 37 самых ярких отзывов учеников со всей России на почти 100 рекламных носителях - ситибордах

В Москве проходит всероссийская акция «Мой выбор будущего», в рамках которой лучшие выпускники федерального проекта «Билет в будущее» делятся своим успешным опытом профориентации. Победительницей акции от Крыма стала ученица 11 класса, Гвардейской школы №3 Дарья Ченцова. Отзыв и фотография школьницы в формате социальной рекламы размещены по всей Москве и в скором времени появятся в регионах России.

Всего по столице опубликованы 37 самых ярких отзывов учеников со всей России на почти 100 рекламных носителях - ситибордах, пилларах, а скоро и в московском метрополитене на новых широкоформатных цифровых стендах. Ожидается, что акцию смогут увидеть сотни тысяч гостей и жителей столицы и более миллиона россиян.

В основу проекта легли истории, рассказанные учащимися и выпускниками, прошедшими весь цикл профориентационных форматов - от тестирования до мультимедийной экспозиции в 2021–2022 гг. Многие из них показывают, как важно вовремя выбрать профессию и не ошибиться, какое это имеет значение для будущего каждого ребенка, как это сделать с интересом.

Так, с помощью системы диагностики «Билет в будущее» и профориентационных занятий симферопольская ученица Дарья Ченцова выбрала для себя будущую профессию - психолог.- Я получила рекомендации, благодаря которым четко представляю, кем хочу стать и уже активно готовлюсь к поступлению в ВУЗ. После долгих размышлений над темой выбора профессии я решила, что буду учиться на специальности «Психология», - поделилась Дарья.

Кроме того, на рекламных носителях появились яркие примеры успехов детей из Белгорода, Омской области, Буйнакска, Майкопа, Южно-Сахалинска, Краснодарского края, Нарьян-Мара, Великого Новгорода, Иваново, Черкесска, Тамбовской области, Волгограда, Ижевска, Оренбурга. Это показывает, насколько высок интерес школьников к самым востребованным сегодня профессиям врача, учителя, биолога, инженера, специалиста IT-сферы.

- Таких отзывов по всей стране тысячи, что нас очень мотивирует развивать платформу bvbinfo.ru и создавать новые форматы для профориентации, список которых в этом году заметно пополнится. Отрадно видеть, как государство вкладывается в подобные сервисы, доступные бесплатно и полезные детям, родителям, педагогам, - отметил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов - федерального оператора проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Напомним, проект ранней профориентации реализуется в стране по поручению Президента РФ В. В. Путина в рамках нацпроекта «Образование». В течение двух лет стремительного развития он показал значительный рост интереса школьников и родителей и охватил миллионы людей по всей стране. Промежуточным итогом работы проекта стало большое количество положительных отзывов и почти 700 000 детей, получивших свои рекомендации с помощью уникальной платформы bvbinfo.ru.