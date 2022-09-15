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Общество15 сентября 2022 8:58

Лицо симферопольской школьницы появилось на ситибордах Москвы

Ученица из Крыма представила Всероссийскую акцию «Мой выбор будущего»
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Всего по столице опубликованы 37 самых ярких отзывов учеников со всей России на почти 100 рекламных носителях - ситибордах

Всего по столице опубликованы 37 самых ярких отзывов учеников со всей России на почти 100 рекламных носителях - ситибордах

В Москве проходит всероссийская акция «Мой выбор будущего», в рамках которой лучшие выпускники федерального проекта «Билет в будущее» делятся своим успешным опытом профориентации. Победительницей акции от Крыма стала ученица 11 класса, Гвардейской школы №3 Дарья Ченцова. Отзыв и фотография школьницы в формате социальной рекламы размещены по всей Москве и в скором времени появятся в регионах России.

Всего по столице опубликованы 37 самых ярких отзывов учеников со всей России на почти 100 рекламных носителях - ситибордах, пилларах, а скоро и в московском метрополитене на новых широкоформатных цифровых стендах. Ожидается, что акцию смогут увидеть сотни тысяч гостей и жителей столицы и более миллиона россиян.

В основу проекта легли истории, рассказанные учащимися и выпускниками, прошедшими весь цикл профориентационных форматов - от тестирования до мультимедийной экспозиции в 2021–2022 гг. Многие из них показывают, как важно вовремя выбрать профессию и не ошибиться, какое это имеет значение для будущего каждого ребенка, как это сделать с интересом.

Так, с помощью системы диагностики «Билет в будущее» и профориентационных занятий симферопольская ученица Дарья Ченцова выбрала для себя будущую профессию - психолог.- Я получила рекомендации, благодаря которым четко представляю, кем хочу стать и уже активно готовлюсь к поступлению в ВУЗ. После долгих размышлений над темой выбора профессии я решила, что буду учиться на специальности «Психология», - поделилась Дарья.

Кроме того, на рекламных носителях появились яркие примеры успехов детей из Белгорода, Омской области, Буйнакска, Майкопа, Южно-Сахалинска, Краснодарского края, Нарьян-Мара, Великого Новгорода, Иваново, Черкесска, Тамбовской области, Волгограда, Ижевска, Оренбурга. Это показывает, насколько высок интерес школьников к самым востребованным сегодня профессиям врача, учителя, биолога, инженера, специалиста IT-сферы.

- Таких отзывов по всей стране тысячи, что нас очень мотивирует развивать платформу bvbinfo.ru и создавать новые форматы для профориентации, список которых в этом году заметно пополнится. Отрадно видеть, как государство вкладывается в подобные сервисы, доступные бесплатно и полезные детям, родителям, педагогам, - отметил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов - федерального оператора проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Напомним, проект ранней профориентации реализуется в стране по поручению Президента РФ В. В. Путина в рамках нацпроекта «Образование». В течение двух лет стремительного развития он показал значительный рост интереса школьников и родителей и охватил миллионы людей по всей стране. Промежуточным итогом работы проекта стало большое количество положительных отзывов и почти 700 000 детей, получивших свои рекомендации с помощью уникальной платформы bvbinfo.ru.