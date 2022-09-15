50 крымчан претендуют на звание лучшего лектора России

Фото: Ленора Сеит-Османова

Финал крупного Всероссийского просветительского конкурса «Лига лекторов» намечен на апрель 2023 года. Он пройдет с Москве, где выберут 50 лучших ораторов, предоставив им возможность прочитать лекции в топовых ВУЗах страны.

Как сообщили в пресс-службе общества «Знание», желание принять участие в конкурсе изъявили 50 жителей Крымского полуострова.

Победительницей «Лиги лекторов» в прошлом году стала Ленора Сеит-Османова из Симферополя, еще одна крымчанка, Анастасия Жукова, - полуфиналисткой.

- Победа в конкурсе далась мне очень легко. Я не шла побеждать, я хотела овладеть новыми навыками, зарядиться впечатлениями, познакомиться с новыми интересными людьми, - рассказала Ленора.

По ее словам, сейчас она преподает, ведет курсы и помогает развиваться творческим людям. Также Ленора основала клуб «Живи свою жизнь», где разрабатывает программы для развития в женщинах уверенности в себе.

Ранее сообщалось, что 14 сентября в центре Симферополя прошла акция «Крым в моем сердце». Представители активной молодежи Крыма расписали 11-метровый фрагмент флага.

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