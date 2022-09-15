Симферопольцу грозит два года колонии за пьяное вождение

В Симферополе привлекут к уголовной ответственности водителя, которой повторно попался пьяным за рулем Фото: Елена ЛЕЛЮК

Симферопольцу грозит до двух лет колонии за повторное управление автомобилем в пьяном виде, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- В ночное время на улице Курцовской остановлен автомобиль «Опель Вектра» под управлением 45-летнего местного жителя, с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, - говорится в сообщении.

Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде. Против нарушителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что крымчанин получил 3,5 года колонии за «пьяное» убийство знакомого. Сначала мужчина напал на приятеля с кулаками, а заем пустил в ход лопату.

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