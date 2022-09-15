Дизайнер, подарившая куртку Владимиру Путину, хочет создать коллекцию одежды, посвященную крымской розе

Фото: "Крымская роза"

В этом сезоне в рамках работы арт-кластера «Таврида» резиденты совместно с известным крымским брендом косметики реализовали творческий фотопроект, отражающий красоту и богатство полуострова.

Проект был осуществлен под руководством эксперта «Тавриды», известного дизайнера одежды Инны Королевой совместно с компанией «Крымская Роза». На фото продукты бренда, созданные на основе выращенных в Крыму цветов и трав, в частности, крымской эфиромасличной розы, которая также является одним из символов полуострова, отсняты в природных локациях Крыма.

- Мы запустили наше сотрудничество с «Крымской Розой» и отсняли продукт в разных локациях - на море, в скалах, на фоне других видов Крыма, передав настроение и самих косметических средств, и красоту пейзажей Крымского полуострова, - рассказала Инна Королева.

Фото: "Крымская роза"

По ее словам, после реализации этого проекта у нее возникла идея создать коллекцию одежды, посвященную Крыму и «Крымской Розе». На это ее вдохновила и сама косметика, и более чем 90-летняя история компании.

«Крымская Роза» уже несколько лет является партнером «Тавриды», участвует в творческих и образовательных проектах арт-кластера. Этим летом на его территории установили скамейки, созданные из собранного компанией пластика от косметики. «Крымская Роза» реализует свой экологический проект на территории полуострова и за его пределами уже три года. На изготовление скамеек потребовалось порядка 24 тысяч пластиковых флаконов от косметических средств.

СПРАВКА КП

Фото: "Крымская роза"

Дизайнер из Екатеринбурга Инна Королева стала известна тем, что подарила президенту России Владимиру Путину куртку, сделанную на собственном производстве. К фото: Локации для съемок выбирали сами резиденты «Тавриды».