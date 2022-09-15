В Белогорске уволили преподавателя, включившего националистическую песню

Правоохранители проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преподавателя белогорского техникума уволили с работы за то, что он включил украинскую националистическую песню.

- В настоящее время преподаватель уволен и сотрудником Белогорского техникума не является. Следует отметить, что за подбор кадров отвечает руководитель учреждения. В отношении директора и администрации данного техникума проводится служебное расследование, - цитирует КИА сообщение пресс-службы Минобразования, науки и молодежи Крыма.

Ранее сообщалось, что в Крыму вынесли приговор организаторам свадьбы, на которой гости танцевали под гимн украинских националистов. Всего к ответственности привлечены шесть человек. Диджей, который включил композицию, извинился за свой поступок.

Позже запретить некоторые песни, которые вызывают негативные ассоциации у жителей Крыма, призвала Украинская община республики.

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