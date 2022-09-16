Погода на 16 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градусов

В Евпатории переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в южных и восточных районах действует чрезвычайная пожарная опасность.

- Ожидается по-настоящему летняя погода. Без осадков, лишь в субботу 17 сентября вероятны локальные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 29...31°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер до 10-15 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +21…+26°, юго-западный ветер 4-10 м/с. Ясно.

В Евпатории +22…24°, юго-западный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +22 …+24°, южный ветер 9-15 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +22 …+26°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +22…+25°, западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +20…+31°, скорость юго-западного ветра 4-10 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +20 …+27°, скорость юго-западного ветра 5-10 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+23°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50