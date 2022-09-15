Где в Симферополе 16 сентября отключат электричество

Свет отключат на время. Фото: архив КП

16 сентября отдельные районы Симферополя на несколько часов останутся без света. Причина - плановые и неотложные работы на электросетях.

с 8.00 до 17.00

- улицы Ковыльная, 36, 38, 42-46 , 54; Гоголя, 16-26 ; Жуковского, 18-20 , 17-23 ; Жуковского/ Самокиша; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 76-140/67 , 105-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 62-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; 1-13 ; Чонгарская, 48-64 , 59-79 ; Кечкеметская, 51-67 ; Дачная, 22-56 , 43-61 ; Малореченская, 2А-6/62 , 5-101Г ; Луговая, 1-67 ; Буденного, 18-26 , 17-27 ; Грибоедова, 126-132 , 75-81 ; Федотова, 54-62 , 31-31А ; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Бархатовой, 92; Турецкая, 20/7, 20-28 , 1-27 ; Чехова, 34-42 ,13, 17, 25; Караимская/С. Ценского, 1/17; Караимская/Чехова; Караимская, 16, 1/17, 9/10; Чехова, 10/9, Турецкая/ Чехова; Севастопольская, 22/2; Братьев Айвазовских, 26-48 , 17-41 ; Белая, 32-42 , 29-41 ; Сакская, 7-27 ; Генуэзская,14, 24-28 , 9-13;

- переулок Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , пер. Ветеринарный, 2, 1-5А ;

- проспект Победы, 208-208Б , 103А-147.

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