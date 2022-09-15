На концерт Елены Ваенги в Симферополе раскупили все билеты

Ваенга выступит в Керчи, Ялте, Феодосии, Севастополе и Симферополе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тур Елены Ваенги по Крыму «рискует» стать аншлаговым. На концерт российской эстрадной певицы в Симферополе, который состоится 21 сентября, уже не осталось билетов.

По данным сайта kassa24.ru ( на этой платформе билеты можно купить онлайн), все места в Крымском музыкальном театре уже раскуплены. Приближаются к аншлаговым отметкам выступления королевы российского шансона в Керчи и Севастополе - там поклонники также порадуют Ваенгу почти полными залами.

Поклонники из Симферополя раскупили все билеты как горячие пирожки. Фото: сайт kassa24.ru

Певица приехала на полуостров с туром по пяти городам. Сегодня, 15 сентября, она споет для жителей Керчи, а 17 сентября порадует поклонников из Ялты. Днем позже увидеть Елену Ваенгу вживую смогут жители и гости Феодосии. 20 сентября лауреат премий «Шансон года» выступит с концертом в Севастополе, а завершатся гастроли 21 сентября в крымской столице.

Тем, кто не успел приобрести билеты на концерт певицы в Симферополе, расстраиваться не стоит - такая возможность еще есть в других городах.

ГДЕ ВЫСТУПИТ ЕЛЕНА ВАЕНГА

Керчь: 15 сентября 19:00, КДК «Корабел», билеты от 2000 до 4000 рублей

Ялта: 17 сентября 20:00, КЗ «Юбилейный», от 2500 до 6000 рублей

Феодосия: 18 сентября 20:00, КЗ «Звездный», от 1500 до 5000 рублей

Севастополь: 20 сентября 19:00, ДКР КИЦ, от 2500 до 6000 рублей

Симферополь: 21 сентября 19:00, Крымский музыкальный театр, билеты проданы.