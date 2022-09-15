Губернатор Севастополя поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 100-летним юбилеем

Александр Петрович Попов сейчас живет в Великом Новгороде, поэтому поздравления от губернатора Севастополя он получил по телефону. Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил со 100-летним юбилеем легендарного танкиста - ветерана Великой Отечественной войны, участвовавшего в освобождении Юга России. Как сообщил глава города-героя, Александр Петрович Попов внес существенный вклад в спасение от фашистов Кубани, Керчи и Севастополя.

- Возглавляемый им экипаж танка Т-34 одним из первых 9 мая 1944 года ворвался в Севастополь. Далее боевой путь Александра Петровича продолжался по территории Польши и Германии, будучи командиром танковой роты участвовал в знаменитой Берлинской операции. Дважды был ранен. Военной службе отдал 28 лет, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Сейчас ветеран живет в Великом Новгороде, поэтому поздравил Александра Петровича Михаил Развожаев по телефону. С героем Великой Отечественной войны губернатор встречался лично - в 2019 году ветеран стал пассажиром первого поезда «Москва - Севастополь».

- Мы с ним прогулялись по городу и конечно посетили памятник на Красной горке Героям-танкистам 85-го отдельного танкового Севастопольского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка, павшим в борьбе за освобождение Севастополя, - отметил губернатор.