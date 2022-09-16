Ялта вошла топ-10 городов отдыха мам с детьми в октябре

Ялта.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Столица Южного берега Крыма попала в рейтинг направлений, куда планируют отправиться мамы с дочками и сыночками в середине осени. Ялту туристы не забывают, хотя Росаавиация продлила бесполетную зону над Крымом до 22 сентября, и добраться до полуострова можно альтернативными маршрутами.
- В этом году в 4 раза вырос спрос на короткие поездки по стране, - отметили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, сообщив, что чаще всего мамы с детьми в октябре бронируют поездки на 3 - 4 дня.
Топ-10 популярных направлений отдыха для мам с детьми в октябре (средняя стоимость в рублях ночи):
- Сочи, 2843
- Анапа, 2113
- Санкт-Петербург, 3095
- Москва, 3681
- Ялта, 3366
- Гагра, 2327
- Казань, 2924
- Кисловодск, 2322
- Калининград, 2132
- Ярославль, 2590.
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