Ялта вошла топ-10 городов отдыха мам с детьми в октябре

Ялта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Столица Южного берега Крыма попала в рейтинг направлений, куда планируют отправиться мамы с дочками и сыночками в середине осени. Ялту туристы не забывают, хотя Росаавиация продлила бесполетную зону над Крымом до 22 сентября, и добраться до полуострова можно альтернативными маршрутами.

- В этом году в 4 раза вырос спрос на короткие поездки по стране, - отметили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, сообщив, что чаще всего мамы с детьми в октябре бронируют поездки на 3 - 4 дня.

Топ-10 популярных направлений отдыха для мам с детьми в октябре (средняя стоимость в рублях ночи):

- Сочи, 2843

- Анапа, 2113

- Санкт-Петербург, 3095

- Москва, 3681

- Ялта, 3366

- Гагра, 2327

- Казань, 2924

- Кисловодск, 2322

- Калининград, 2132

- Ярославль, 2590.

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