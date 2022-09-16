Тереховские чтения провели в Симферополе ко дню рождения известного писателя

Фото: Универсальная Научная Библиотека им. И.Я. Франко/vk

В Симферополе в библиотеке имени Франко прошли Тереховские чтения, приуроченные ко дню рождения известного крымского писателя Владимира Терехова. Мероприятие состоялось в рамках VIII Литературного фестиваля «КрымБукФест - 2022».

- Исторические даты, которые были инициированы Тереховым и отмечались членами Русской общины, теперь являются официальными праздниками в России - «День русского языка» и «День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи», - приводит КИА сообщение, опубликованное на официальном сайте библиотеки.

Гости мероприятия могли принять участие в поэтических и краеведческих конкурсах, встретится с известными писателями полуострова, а также насладиться яркими музыкальными номерами.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в Крыму пройдет масштабная экологическая акция «Чистый Крым». В прошлом году в рамках данной акции удалось собрать более 180 тонн мусора.

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