87% котельных Симферополя готовы к отопительному сезону

Фото: "Крым 24"/скриншот из видео

В Симферополе перед наступлением холодов обновляют теплотрассу. Трубы советского производства заменяют на отечественные из современного материала. 87% котельных в столице уже прошли ежегодные обязательные процедуры.

- Окончание работ у нас [запланировано] на декабрь-январь. Но теплопровод будет сдан уже до 1-го октября. До 8-го октября будут проводится гидравлические испытания, промывка трубопровода и ввод его в эксплуатацию. Теплоноситель по данному трубопроводу к населению в этот отопительный сезон уже будет работать, - рассказал «Крым 24» главный инженер Симферопольского филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Сергей Артеменко.

Ранее сообщалось, что все 156 котельных Ялты готовы к отопительному сезону. Глава администрации города призвала ялтинцев погасить долги перед теплоснабжающими компаниями.

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