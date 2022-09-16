Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе красной краской облили мурал в поддержку российских военных, размещенный на здании главпочтамта. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Следственно-оперативная группа проводит работу по факту осквернения патриотического изображения, посвященного поддержке специальной военной операции, размещенного в центре города по ул. Александра Невского, 1. В ближайшее время изображение будет приведено в надлежащий вид, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в керченском сквере Славы вновь осквернили Вечный огонь. Неизвестные сожгли на нем бутылки, расплавленный пластик залил горелку и звезду-основание.

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