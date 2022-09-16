В Крыму на 18 и 19 сентября объявлено штормовое предупреждение - МЧС

В Крыму на днях похолодает Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму на 18 и 19 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым со ссылкой на «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

- В связи с прохождением контрастного холодного фронтального раздела 18 и 19 сентября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дожди, местами сильные, грозы, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 метров в секунду, на ЮБК и в горах 30-35 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Температура воздуха 19 сентября понизится на 10-12 градусов и составит: днем 17-22 градусов, ночью 8-13 градусов.

Ранее «Комсомолка» писала, где на полуострове комфортнее всего отдыхать в бархатный сезон. Отдыхающих привлекают уже не такие высокие цены, как летом, а также все еще теплое море. Температура воды и воздуха в сентябре все еще позволяет наслаждаться отпуском без толп людей.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50