В рамках импортозамещения катера для Севастополя оснастят российским оборудованием

Первые два катера Севастополь рассчитывает поучить уже следующим летом. Фото: Правительство Севастополя

Правительство Севастополя продлило сроки поставки городу пяти пассажирских катеров. Это связано с необходимостью пересмотреть перечень оборудования, которым будет оснащена техника.

- Необходимость продления обусловлена отказом иностранных поставщиков от поставки оборудования заводу ЦКБ «Нептун» для строительства катеров. Это связано с импортозамещением и пересмотром перечня оборудования, - сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.

Исходя из того, что городу нужны пассажирские катера, правительство Севастополя решило не расторгать контракт. Все пять корпусов катеров готовы, два из них планируется поставить городу к следующему летнему сезону.

Контракт на постройку пяти катеров для Севастополя на замену старым был заключён в 2018 году. Приобретаемые в лизинг пассажирские суда будут двухвинтовыми, с двухъярусной надстройкой, длиной 30 и шириной до 7,2 метра. Скорость хода — не менее 10 узлов, сообщает правительство города.

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