Крымчанину грозит срок за высаженные у дома 90 кустов конопли

Фото: пресс-служба МВД по РК

53-летнему жителю Крым грозит срок в колонии за 90 кустов конопли, высаженных им на территории своего участка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Обвиняемый, в октябре 2021 года обнаружил дикорастущее растение конопли в районе горного хребта «Тепе-Оба», собрал семена и в марте 2022 года высадил на территории своего домовладения, - говорится в сообщении.

В доме у него нашли приспособление, с помощью которого мужчина путем курения употребил одну ветку конопли. Кусты он выращивал для личного употребления без цели сбыта. Ему грозит до наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ в Крыму задержала двух мужчин за продажу «запрещенки» в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет колонии

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