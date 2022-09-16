В русский орфографический словарь добавили словосочетание «Крымский мост»

Орфографический словарь русского языка пополнили новые слова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В «Русский орфографический словарь РАН», который составляет Институт русского языка им. В. В. Виноградова, добавили 151 слово. Среди них 13 слов из IT-сферы, а также словосочетание «Крымский мост». Слова, которые отныне являются нормой русского языка, можно увидеть на сайте академического ресурса «Академос» в графе 2022 год.

- Крымский мост (в Москве; через Керченский пролив),- поясняется в словаре.

Среди включенных в словарь и такие слова как «телеграм-канал», «медиафейк», «видеоблогер», «кейс-технология», «стендап», а также «скан-копия», «погуглить» и «покерфейс».

Также в него вошли такие новые для последних лет слова как «антиваксер» и «антипрививочник», «допандемийный» и «ковид-отрицательный», «коронакризис» и «коронаскептик».

Есть в словаре теперь также «БПЛА», «росгражданин», «тероборона», «ЧВК» и «чевэкашник».

Кроме того, в словарь вошли такие слова как «шаверма» и «вышиванка».

Отметим, электронный словарь русского языка содержит более 200 тысяч единиц русского языка (слов, первых частей слов, неоднословных нарицательных единиц, собственных имен) и постоянно пополняется.

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