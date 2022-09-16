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Общество16 сентября 2022 11:25

В русский орфографический словарь добавили словосочетание «Крымский мост»

Нормой для русского языка стало еще 151 слово
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Орфографический словарь русского языка пополнили новые слова.

Орфографический словарь русского языка пополнили новые слова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В «Русский орфографический словарь РАН», который составляет Институт русского языка им. В. В. Виноградова, добавили 151 слово. Среди них 13 слов из IT-сферы, а также словосочетание «Крымский мост». Слова, которые отныне являются нормой русского языка, можно увидеть на сайте академического ресурса «Академос» в графе 2022 год.

- Крымский мост (в Москве; через Керченский пролив),- поясняется в словаре.

Среди включенных в словарь и такие слова как «телеграм-канал», «медиафейк», «видеоблогер», «кейс-технология», «стендап», а также «скан-копия», «погуглить» и «покерфейс».

Также в него вошли такие новые для последних лет слова как «антиваксер» и «антипрививочник», «допандемийный» и «ковид-отрицательный», «коронакризис» и «коронаскептик».

Есть в словаре теперь также «БПЛА», «росгражданин», «тероборона», «ЧВК» и «чевэкашник».

Кроме того, в словарь вошли такие слова как «шаверма» и «вышиванка».

Отметим, электронный словарь русского языка содержит более 200 тысяч единиц русского языка (слов, первых частей слов, неоднословных нарицательных единиц, собственных имен) и постоянно пополняется.

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