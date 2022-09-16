В Крыму на 30 тысяч рублей оштрафовали мужчину, оскорбившего военнослужащего

В Крыму мужчину оштрафовали, признав его слова дискредитирующими армию РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за публичное оскорбление военнослужащего в одном из продуктовых магазинов крымского села Ленинское. Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, инцидент произошел 4 сентября этого года.

- Публично высказал в адрес военнослужащего, что он на Украине убивает детей и женщин, данные высказывания были направлены на дискредитацию ВС РФ. В судебном заседании правонарушитель свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Крыму учителя Белогорского колледжа арестовали на 13 суток за ролик, дискредитирующий армию РФ По словам мужчины, он показывал видео студентам для ознакомления с возможностями БПЛА. На мужчину составили административные протоколы по двум статьям - за дискредитацию армии РФ и публичную демонстрацию нацистской атрибутики.

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