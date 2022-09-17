Погода на 17 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

В Симферополе температура воздуха днем 29...31°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 сентября на Крымском полуострове синоптики обещают относительно хороший и комфортный день.

В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь, гроза. Днем южный ветер 10-15 м/с., тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+25°, юго-западный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +22…26°, юго-западный ветер 3-12 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +21 …+24°, южный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +21 …+25°, южный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +22…+24°, юго-западный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +20…+31°, скорость западного ветра 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +19 …+25°, скорость юго-западного ветра 5-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+23°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50