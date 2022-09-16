Капремонт Спортивной школы № 4 в Симферополе окончен на 70%

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе капремонт Спортивной школы № 4 завершен на 70%. Рабочие к настоящему моменту обновили потолочное и напольное покрытие. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, установлены чаши бассейна, заменены электросети и система обогрева помещения. Рабочие приступили к отделочным работам, занимаются облицовкой, грунтовкой и покраской.

- В ближайшее время смонтируют фильтровальные установки и ультрафиолетовое оборудование для обеззараживания воды. Капитальный ремонт также предусматривает установку дренажных насосов и систему дозирования хлора с автоматической системой проверки уровня кислотности воды, - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на ремонтные работы потребовалось около 11 миллионов рублей. Объект будет сдан в эксплуатацию уже в этом году.

Ранее сообщалось, что в Севастополе к концу текущего года достроят две школы на 1150 мест. В целом с началом нового учебного года в городе за парты сели 53 182 школьника.

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