Госавтоинспекция проводит в Крыму операцию «Спецсигнал» 15-17 сентября

Крымчанам напоминают, что спецтранспорту следует уступать дорогу Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

ГИБДД в Крыму с 15 до 17 сентября проводит профилактическое мероприятие «Спецсигнал», сообщили в ГИБДД республики.

Жителям полуострова стоит помнить, что спецтранспорт с цветографическими схемами, надписями и обозначениями, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, следует пропускать. В обратном случае нарушителю грозит часть 2 статьи 12.17 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 3 до 5 тысяч рублей или временное лишение прав.

- Уважаемые водители, помните, что при приближении транспортного средства специального назначения с включенными спецсигналами, участники дорожного движения должны незамедлительно уступить дорогу, - говорится в сообщении.

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