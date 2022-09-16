Строительство ФАПа в крымском поселке Школьное завершено на 80%

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Школьное Симферопольского района завершено 80%.

- На данный момент завершен монтаж быстровозводимой конструкции здания ФАПа, выполнены внутренние отделочные работы, смонтированы внутренние инженерные сети и проведено благоустройство прилегающей территории, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы Минздрава Республики Крым.

Следующим этапом производства работ станет монтаж наружных сетей электроснабжения и поставка необходимого медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что капремонт Спортивной школы № 4 в Симферополе окончен на 70%. Стоимость всех работ на объекте оценивается в 11 миллионов рублей.

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