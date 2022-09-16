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Общество16 сентября 2022 16:51

Севастопольские полицейские будут ловить пьяных водителей по ночам

Севастопольские полицейские устроят рейд «Ночной город» 16 сентября
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Автоинспекторы Севастополя проведут профмероприятие «Ночной город» в преддверии выходных. Как сообщили в пресс-службе полиции города-героя, в рейде задействованы сотрудники всех подразделений севастопольской Госавтоинспекции.

- Главная цель рейда - стабилизация обстановки с аварийностью, профилактика ДТП и снижение тяжести последствий, обеспечение общественного порядка на улицах и в других общественных местах, пресечение и раскрытие преступлений на территории города Севастополя, - говорится в сообщении полиции.

Так, сотрудники полиции в основном будут ловить пьяных водителей, а также тех, кто не имеет прав или лишен их.

Отмечается, что за пьяную езду лихачей будут лишать прав на полтора-два года и штрафовать на 30 тысяч рублей. За повторные нарушения наступает ответственность посерьезнее, вплоть до реального лишения свободы.