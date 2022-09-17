Ялта вошла в топ популярных направлений для отдыха в октябре

Курортная столица Крыма заняла шестую строчку рейтинга по бронированиям жилья Фото: Ирина ГЕРЦ

Ялта вошла в десятку популярных направлений отдыха в октябре. По данным сервиса Tvil.ru, курортная столица Крыма заняла шестую строчку рейтинга по бронированиям жилья.

В среднем, туристы планируют остаться в Ялте на восемь ночей. Стоимость суточного проживания в южном городе составляет примерно 3 тысячи рублей.

Стоит отметить, что в этом году планируется построить больше быстровозводимых средств размещений, которые будут вмещать в себя 2,5 тысячи номеров. Сделано это будет в 19 регионах страны.

- Спрос на такие быстровозводимые объекты с начала года заметно вырос в Крыму, Краснодарском крае и Карелии, - говорится в сообщении пресс-службы Tvil.ru.