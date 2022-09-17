В Крым снова придут холода

Бархатный сезон в Крыму рискует стать не таким уж теплым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вернувшееся в Крым лето, видимо, задерживаться не планирует. Уже в начале следующей недели погода на полуострове заметно ухудшится. Такими данными поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

- 18 и 19 сентября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: сильный дождь, гроза, ветер 20-25 метров в секунду, а на южном берегу и в горах - до 30-35 метров в секунду, - отметил синоптик.

По словам Романа Вильфанда, уже в понедельник, 19 сентября, в Крым вернется прохладная погода - температура понизится сразу на 10 градусов. Она составит +17…+22 градуса Цельсия.

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