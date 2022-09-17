За сутки коронавирусом заболели 382 жителя Крыма

Количество выздоровевших за сутки составляет 193 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за сутки выявили 382 человека, заразившихся коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. Всего с начала пандемии выявили 202 тыс. 533 инфицированных COVID-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 46 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 тыс. 528 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 193 человека, за весь период – 192 тыс. 251, - говорится в сообщении Минздрава.

К сожалению, зафиксирован один случай смерти. За все время пандемии в Крыму скончались 5 тыс. 373 человека, зараженных коронавирусом.