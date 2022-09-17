Керчане приняли участие в акции «Чистый Крым»

Фото: глава администрации Керчи Святослав Брусаков\Telegram

Жители Керчи 17 сентября массово вышли на уборку города. Как сообщил глава администрации Святослав Брусаков в своем Tg-канале, субботник собрал на общественных и частных территориях сотрудников администрации и депутатов вместе с коммунальными службами, трудовыме коллективы предприятий и организаций, а также студентов и школьников.

- Дружно и сплоченно горожане трудились в районе улиц Рыбакова и Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого, Камыш-Бурунского шоссе и Ворошилова, вплоть до Ворошиловского рынка. Также работа кипела в районе Старокарантинского пляжа, - отметил Святослав Брусаков.

Субботник проходил в рамках экологической акции «Чистый Крым».