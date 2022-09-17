В Судаке построят новый микрорайон за 19 миллиардов рублей

Инвесторы в республике активно реализуют проекты в строительной сфере. Фото: пресс-служба правительства республики Крым

В Судаке до 2032 года появится новый микрорайон. На реализацию проекта будет потрачено 19,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила зампред крымского Совмина - министр финансов республики Ирина Кивико.

- Застройщик берет на себя социальные обязательства по строительству школы и детских садов. Это снимет нагрузку на республиканский и муниципальный бюджеты, - отметила Ирина Кивико.

Таким образом, в новом микрорайоне Судака планируется построить многоквартирные дома, а также детские сады на 400 мест, школу на 1 тысячу учащихся, больницы и торговые центры. Кроме того, жилой массив оборудуют парковками и облагородят скверами.

Проект собираются реализовать в течение десяти лет.