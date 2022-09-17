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Общество17 сентября 2022 12:47

Водохранилища Крыма наполнены на 75%

Эксперт КФУ Николенко рассказал о запасах воды в Крыму
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Запасы воды в Крыму хорошие

Запасы воды в Крыму хорошие

Фото: Ирина ГЕРЦ

Стало известно, сколько запасов воды в водохранилищах Крыма к середине сентября. Как сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института «Академия строительства и архитектуры» КФУ Илья Николенко, на данный момент водоемы республики заполнены на 75%.

- Общий объем, который сейчас накоплен, это порядка 192 млн кубометров, это составляет более 75%, то есть три четверти. Запасы достаточно большие, - подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что в прошлом году показатели были меньше - около 127 кубометров.

За минувшую неделю объемы стоковых вод сократились на 4 с половиной миллиона кубометров. Это связано в первую очередь с небольшим количеством осадков. Кроме того, из некоторых водоемов воду даже сбрасывали - ожидая больших осенних притоков.