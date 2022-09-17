Крымчане убрали пять тысяч кубов мусора в ходе масштабного субботника

Фото: скриншот из видео, опубликованного в Tg-канале Владимира Константинова

Крымчане во время субботника 17 сентября собрали пять тысяч кубов мусора из лесов, русел рек, с побережий и других природных мест. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Tg-канале.

Субботник проходил в рамках акции «Чистый Крым». Как отметил Владимир Константинов, мероприятие получилось самым масштабным за все время существования акции.

- Рад, что подрастающее поколение крымчан заинтересовано в этой работе, и желаю дальнейших успехов, - подчеркнул спикер Госсовета республики.