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Общество17 сентября 2022 15:34

Крымчане убрали пять тысяч кубов мусора в ходе масштабного субботника

Уборка проводилась в рамках акции «Чистый Крым»
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: скриншот из видео, опубликованного в Tg-канале Владимира Константинова

Фото: скриншот из видео, опубликованного в Tg-канале Владимира Константинова

Крымчане во время субботника 17 сентября собрали пять тысяч кубов мусора из лесов, русел рек, с побережий и других природных мест. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Tg-канале.

Субботник проходил в рамках акции «Чистый Крым». Как отметил Владимир Константинов, мероприятие получилось самым масштабным за все время существования акции.

- Рад, что подрастающее поколение крымчан заинтересовано в этой работе, и желаю дальнейших успехов, - подчеркнул спикер Госсовета республики.