Погода на 18 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- На смену теплой летней погоде придет похолодание, тропическая воздушная масса сменится полярной, - сообщили в Крымском гидрометеоценре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 20-25 м/с. Днем тепло 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Днем небольшой дождь, гроза, северо-западный ветер 10-15 м/с. , тепло до 26…28°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+28°, северо-западный ветер 4-15 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +20…25°, западный ветер 3-10 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +22 …+26°, юго-западный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +21 …+27°, южный ветер 4-12 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +20…+24°, юго-западный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +20…+30°, скорость юго-западного ветра 4-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Армянске +19 …+23°, скорость юго-западного ветра 5-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

Вода в Черном море стала прохладнее, нижний порог на ЮБК в виде +18, в Евпатории и Севастополе теплее до …+23°.

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