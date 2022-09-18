В Симферополе 19 сентября отключат свет на 19 улицах

Свет отключат из-за ремонта электросетей. Фото: архив КП

19 сентября отдельные районы Симферополя из-за ремонтных работ на несколько часов останутся без света. Перебои с электроэнергией произойдут на 19 улицах и 4 переулках.

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- улицы Аэрофлотская, 16, 18, 5; Подгорная, 4-32 , 1-29 ; Севастопольская, 117-123 ; Данилова, 53, 57, 60, 62; Бородина, 22, 57 (ИП «Арден», «Авторынок»); Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 76-140/67 , 105-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 62-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; 1-21/123 ; 1-13 ; Чонгарская, 48-64 , 59-79 ; Кечкеметская, 51-67 ; Севастопольская, 23/1-23/6; Братьев Айвазовских, 26-48 , 17-41 ; Белая, 32-42 , 29-41 ; Сакская, 7-27 ; Генуэзская,14, 24-28 , 9-13 ; Генерала Васильева;

- переулок Заводской, 31; Коллективный, 2-6; Стрелковый, 2-26 , Дорожный, 2-10.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50