В Симферополе восстановили мурал в поддержку спецоперации

Ранее неизвестные облили мурал красной краской. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

На здании главпочтамта в Симферополе восстановили мурал, который ранее облили краской.

- Следственно-оперативная группа проводит работу по факту осквернения патриотического изображения, посвященного поддержке специальной военной операции, размещенного в центре города по улице Александра Невского, 1, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

Ранее сообщалось, что в Коктебеле неизвестные подожгли два автомобиля в ночь на 17 сентября. Было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции. Правоохранители опрашивают очевидцев и возможных свидетелей инцидента.

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