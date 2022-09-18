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Общество18 сентября 2022 6:48

Студенты приняли участие в акции «Чистый Крым» 17 сентября

Результатом работы стал чистый берег одного из живописных участков Симферопольского водохранилища
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба Студенческих Отрядом Крыма

Фото: пресс-служба Студенческих Отрядом Крыма

Студотряды приняли участие в экологической акции «Чистый Крым» на территории Симферопольского водохранилища 17 сентября.

- Результатом нашей совместной работы стал чистый берег одного из живописных участков Симферопольского водохранилища, - рассказала о своем участии в экологической акции Полина Чернова, мастер студенческого педагогического отряда «Фурия».

К уборке более 40 га территории присоединились представители ведущих молодежных организаций и студенческих объединений Крыма.

Как ранее отметил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, мероприятие, проведенное минувшей субботой, получилось самым масштабным за все время существования акции. Всего удалось собрать пять тысяч кубов мусора из лесов, русел рек, с побережий и других природных мест.

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